Spurensuche in Ossiach: Vierter Fall fürs TV

Was wird erzählt?

Rund um den Ossiacher See häufen sich in diesem Winter die Todesfälle. Eine unbekannte Tote wird am Ufer der Minigolfanlage angeschwemmt, eine Diabetikerin stirbt an Überzuckerung auf einer Parkbank und eine weitere Dame wird tot in ihrem Haus aufgefunden. Alle Verstorbenen waren alt und allein, nicht zuletzt, weil es im Dorf - anders als einst - kaum noch Orte der Kommunikation wie früher gibt. Keine Wirtshäuser, kein soziales Leben - die im Sommer so beliebte und belebte Seeumgebung liegt im Winterschlaf. Vielleicht handelt es sich um altersbedingte, natürliche Tode, doch die Spur eines Verbrechens drängt sich auf.