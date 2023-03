Hilton drehte Sextape nur wegen Drohung von Freund

„One Night in Paris“ machte sie zwar berühmt, doch Paris Hilton wurde durch ihr Sexvideo schwer traumatisiert. In ihren Memoiren spricht sie zum ersten Mal öffentlich darüber, was sie 2003 geritten hatte, Sex vor der Kamera zu haben: Eine fiese Drohung von ihrem damaligen Freund Rick Salomon, Alkohol und Medikamente.