Jede vierte Frau im Land hat Migrationshintergrund

2021 lebten im Schnitt 1.148.700 Frauen mit Migrationshintergrund in Österreich (24,4% der weiblichen Gesamtbevölkerung). Somit stieg seit 2017 die Zahl an Frauen mit Migrationshintergrund um 16,7 Prozent. 73,6 Prozent der Frauen mit Migrationshintergrund gehörten der „ersten Generation“ an - sie wurden selbst im Ausland geboren und zogen nach Österreich zu. 26,4 Prozent der Migrantinnen sind in Österreich geborene Nachkommen von Eltern mit ausländischem Geburtsort und gelten daher als „zweite Generation“.

Insgesamt leben 1.842.426 Millionen Menschen mit ausländischem Geburtsland in Österreich. 936.581 davon sind Frauen (50,8%), 905.845 davon sind Männer (49,2%).

Im Jahr 2021 gab es insgesamt 16.171 Einbürgerungen in Österreich. 8002 (49,5%) davon haben Frauen betroffen, 8169 Männer (50,5%).