IEA-Chef: Russen haben „Energieschlacht“ verloren

Wichtiges Know-how abgezogen

Doch der Einbruch bei den Verkäufen in den Westen sei nur der Anfang, führt Birol weiter aus. Der Betrieb der russischen Öl- und Gasfelder gilt nämlich als technisch und geologisch komplex - man ist dabei auch auf das Know-how aus dem Ausland angewiesen. „Diese haben sich jedoch aus Russland zurückgezogen“, so Birol weiter. Die Förderung der fossilen Rohstoffe werde dort also mittelfristig zurückgehen - Asien werde die Verluste in Europa nicht kompensieren können.