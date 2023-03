Wegen Gas-Abhängigkeit drohen uns teurere Kredite

Die Ratingagentur mit dem Hauptsitz in New York hatte den Kreditausblick für Österreich im vergangenen Oktober von stabil auf negativ gesenkt und schon damals auf die hohe Abhängigkeit von russischem Gas verwiesen. Die Wirtschaftsaussichten für heuer sieht Fitch etwas optimistischer als noch im Herbst. Das Wirtschaftswachstum werde 0,4 Prozent betragen, was unter anderem mit den sinkenden Energiepreisen und Verbesserungen im Bereich Lieferketten zusammenhänge.