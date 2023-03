EU-Staaten in Putins Atom-Würgegriff

Der Russen-Zar hat aber auch in anderen Bereichen alle Trümpfe in der Hand: Eines der Hauptprobleme ist die benötigte Bereitstellung von Brennstoffen der älteren WWER-440-Reaktoren in der Slowakei, Tschechien, Ungarn oder Bulgarien. Da dies aktuell ausschließlich durch russische Unternehmen möglich ist, musste 2022 sogar mehrmals die Flugverbotszone für einschlägige Sondertransporte aus Putins Reich aufgehoben werden.