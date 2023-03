Comeback für Dessous-Show von Victoria‘s Secret

Ob Heidi Klum, Gisele Bündchen, Irina Shayk oder Alessandra Ambrosio: Sie alle schwebten schon einmal als Model-Engel in knappen Dessous über den Laufsteg. 2019 kam schließlich das Aus und das in Schieflage geratene Unternehmen schickte seine schönen Wäsche-Models offiziell in Pension.