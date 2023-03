DSV Leoben: Auf Startpleite folgen auch Klagen

Das 0:2 in Pasching lag dem Liga-Krösus auch tags darauf schwer im Magen. „Wir haben viele Tugenden vermissen lassen, so darf man sich nicht präsentieren. Wir werden sicher nicht zur Tagesordnung übergehen. Am Montag werden wir mit der Mannschaft die Ursachen für diesen Auftritt eingehend analysieren“, brummt Bichler nach einer kurzen Nacht. Dämpfer vor dem DerbyDie Euphorie und Aufbruchsstimmung, die in der Hochofen-Stadt zuletzt herrschte, bekam jedenfalls einen Dämpfer. „Schade, dass wird uns wohl auch einige Fans beim ersten Heimspiel am Freitag gegen Gleisdorf kosten“, glaubt der DSV-Obmann.