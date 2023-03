Von Tratschtanten und lustigen Pappnasen...

Noch einiges vor

Fertig ist die gelernte Dekorateurin noch lange nicht. So sollen demnächst große Figuren entstehen, malen möchte Sabine Holik und Ladies für den Garten sind ebenso in Planung. „Es sind noch so viele Ideen in meinem Kopf“, lacht sie. „Und alles was zum Leben erweckt werden will, muss auch zum Leben erweckt werden!“