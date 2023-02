Szene-Gastronom Ho darf nicht ins eigene Lokal

Streit um Geld

Nun durfte Ho, bei dessen Clubs schon einmal Frauen draußen bleiben müssen, weil sie nicht abgemagert genug sind, selbst nicht ins eigene Lokal. Denn der Gastronom, bisher Betreiber des Restaurants „404 Don’t Ask Why“ im ehemaligen Novomatic-Gebäude am Naschmarkt, und der Vermieter der Lokalität liegen wegen nicht bezahlter Rechnungen im Clinch. Der Hausherr ließ die „Nobelpizzeria“ räumen und den Eingang kurzerhand zumauern. So starrte der Szenegastronom traurig auf trostloses Gemäuer, wie es auch anderen Freunden von Ex-Kanzler Sebastian Kurz eines Tages ergehen könnte.