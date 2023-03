Austria Klagenfurt gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE

Pacult sprach nach dem Erfolg in Graz von „big points“, da sein Team zuvor drei Niederlagen in Serie einstecken musste. Dabei drohte Klagenfurt den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren. „Wir haben uns aber wieder in Position gebracht, es war ein sehr wichtiger Sieg für uns“, betonte Pacult, der sich hinsichtlich der Meisterrunde weiterhin zurückhaltend zeigte: „Unser Ziel ist, wie zu Saisonbeginn ausgegeben, der Klassenerhalt.“ Sein Team werde versuchen ordentlich zu bleiben, nach den drei Runden werde man dann sehen, was rauskommt, sagte der Trainer.