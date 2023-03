Geheimdienst FSB veröffentlichte Fake-Video

Am Donnerstag ist es in Russland, nahe der ukrainischen Grenze, zu schweren Kämpfen gekommen. Für Kreml-Chef Wladimir Putin war klar: Die Kiewer Führung müsse dafür verantwortlich sein. Als Beleg machte der russische Inlandsgeheimdienst FSB am Freitag ein Video publik - doch das entpuppte sich rasch als Fake …