„Sons of the Forest“ bricht Rekorde auf Steam

In „Sons of the Forest“ verschlägt es die Spieler auf der Suche nach einem verschollenen Milliardär auf eine mysteriöse Insel, auf der nichts ist, wie es scheint. In der weitläufigen Spielwelt gilt es, hilfreiche Materialien zu sammeln, Basen zu errichten, sich um Nahrung und Waffen zu kümmern - und sich der Schrecken zu erwehren, die in den Wäldern des Eilands lauern.