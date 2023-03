„Fühle nicht, dass ich dort zerlegt wurde“

Für Trainer Marco Rose steht am Freitag die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nach Dortmund an. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort zerlegt wurde“, erinnert er sich an seine Zeit beim BVB: „Gewisse Dinge haben sich eben so gefügt, dass ich jetzt Trainer bei Leipzig und nicht mehr in Dortmund bin.“