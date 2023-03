Das ist die Geschichte der Quiche

Denn Quiche war ursprünglich „Kich“, denn so wurde der Kuchen aus Mürbteig in Lothringen schon seit dem 16. Jahrhundert genannt. Mit dem Krieg der Franzosen gegen die Preußen und mit der Invasion der Preußen in Lothringen wurden viele Elsaßer in die Flucht getrieben und deshalb verbreitete sich im 19. Jahrhundert die Lieblingsspeise der Lothringer schnell in ganz Frankreich. Auch das Rezept wurde ein bisschen nationalisiert und abgewandelt: