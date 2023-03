Klima-Demo gehört in Linzer Gymnasium zum Lehrplan

„Na geh, zu was demonstrieren die schon wieder?“ Wenn heute vorwiegend junge Menschen bei „Fridays for Future“ in Linz für globale Klimagerechtigkeit eintreten, dann gibt’s nicht nur freundliche Gesichter, sondern auch viele grantige. Wir Österreicher haben’s halt gerne, wenn alles so bleibt wie’s immer war. Nur - das wird es ganz sicher nicht mehr spielen. Der Klimawandel ist offensichtlich, da muss man kein Apokalyptiker sein.