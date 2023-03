Artensterben ist auch in Tirol deutlich spürbar

Noch kreucht und fleucht es in unserem Land. „Die Artenvielfalt in Tirol ist im Vergleich mit anderen Regionen in Europa erstaunlich groß“, sagt Dr. Johannes Rüdisser. Der Landschaftsökologe von der Universität Innsbruck sitzt im Leitungsteam des österreichischen Biodiversitätsrates, kennt sich also aus mit der Artenvielfalt.