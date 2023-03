Vorarlberg kauft 23 Plätze an FH in Tirol

Wie funktioniert der Deal nun im Detail? Interessierte melden sich entweder bei der FH in Innsbruck, wo sie mit weiteren Infos versorgt werden oder treten direkt mit einem möglichen Arbeitgeber in Kontakt. Zwischen den beiden Parteien wird sodann ein Vertrag aufgesetzt, in dem sich der Arbeitgeber zur Kostenübernahme des Studienplatzes verpflichtet - Taschengeld inklusive. Die Studis wiederum verpflichten sich, nach der Ausbildung für einen fixierten Zeitraum im Unternehmen zu arbeiten.