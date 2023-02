Freiburg dank Kolb-Tor im Pokal-Halbfinale

Die österreichische Fußball-Teamstürmerin wurde beim 4:0-Erfolg beim FC Carl Zeiss Jena in der 60. Minute eingetauscht und erzielte in der 79. Minute per Abstauber aus kurzer Distanz den dritten Treffer. In der Liga hatte die 21-Jährige zuvor schon zweimal in dieser Saison getroffen. Ihre Landsfrau Annabel Schasching spielte ab der 71. Minute.