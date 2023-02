Basketball-Profi stirbt bei Autobahn-Crash

„Es geschehen Dinge, die sind nicht zu begreifen und kaum in Worte zu fassen. Mit gerade einmal 26 Jahren ist Shooting Guard Mubarak Salami bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen“, schrieb sein Klub Dragons Rhöndof auf dessen Homepage. Man stehe „in stiller Trauer an der Seite der Angehörigen von Mubarak Salami“ und werde „das Gedenken an den Menschen und Basketballer Mubarak Salami stets im Herzen tragen“.