Jubiläumstour: Alles, was Räder hat, fliegt!

Mit dabei eine Top-Auswahl an M.O.D Gladiatoren, wie das niederösterreichische Power-Brüder-Duo Daniel und Elias Ruso, der Steirer Dorian Macher, der erst elfjährige Wiener Sammy Fernbach, der Niederösterreicher Philipp Schuster sowie die internationalen M.O.D Rider Giovanni Peterle, Dawid und Szymon Godziek und natürlich jede Menge Stunts und Nervenkitzel. Eine actiongeladene Preview auf die bevorstehenden Shows, die definitiv Lust auf mehr macht. Zum Glück heißt es bereits am 04.03.23 in Linz bzw. ab 10.03.23 in Wien wieder: „Masters of what?“