Applegate: Berührender Abschied vom Red Carpet

Unterstützt von ihrer zwölfjährigen Tochter Sadie Grace LeNoble, kam Applegate am Sonntagabend zur Verleihung der Screen Actors Awards 2023 (Abkürzung SAG-Awards) in Los Angeles, von der sie erklärt hatte, dass diese ihre „letzte Preisverleihung als Schauspielerin“ sein könnte, da sie an Multipler Sklerose leidet.