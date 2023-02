LASK-Fan: „Ich kaufte zwei Einzeltickets!“

Die einfache Erklärung: Sie hatten sich Freitag an der Stadionkasse ein 18-€-Ticket für den Auswärtssektor gekauft! Und so ein Ticket um 18 € fürs Heimspiel gegen Salzburg online bestellt. „Ich kaufte zwei Einzeltickets - ging problemlos“, hört man. Was laut „Krone“-Infos stimmen dürfte. Zumindest so lange, so lange diese Karten-„Knauserer“ keine LASK-Fanutensilien dabei haben. Den damit kommt man nicht in den Auswärtssektor!