Keckes Wallaby „Chepi“ von daheim ausgebüxt

„Chepi“ auf der Flucht

Doch „Chepi“ hat es nicht in die Ferne gezogen, er blieb in der Nähe seines gewohnten Zuhauses. Das ein Jahr alte Wallaby treibt sich jetzt im Wald am Rande von Deutsch Bieling herum. „Nachdem ‘Chepi‘ ausgerissen ist, haben wir ihn noch am selben Tag seines Verschwindens sowie am Freitag und gestern immer wieder gesehen. Doch einfangen lässt er sich nicht so leicht“, stellten die Besitzer fest. Die Sorge, dass das Wallaby verhungern könnte, müssen sie allerdings nicht haben: „Unser ‘Chepi‘ ist nicht wählerisch. Er wird zum Fressen ausreichend Gras und Blätter finden.“