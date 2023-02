Naschmarkt: Eingang zu Martin Hos Lokal zugemauert

Der Wiener Szene-Gastronom Martin Ho, bisher Betreiber des Restaurants „404 Don‘t Ask Why“ im ehemaligen Novomatic-Gebäude am Naschmarkt, und der Vermieter der Lokalität liegen im Clinch. Der Grund sind ein Mietrechtsstreit und nicht bezahlte Rechnungen. Nun scheint eine neue Eskalationsstufe in dem Zwist erreicht, denn am Wochenende ließ der Hausherr die „Nobelpizzeria“ räumen und den Eingang zumauern ...