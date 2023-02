Bozen und Meister Salzburg fixieren Plätze 1 und 2

Durch die Absicherung von Rang 1 behält Bozen im am 7. März beginnenden Playoff Heimrecht bis ins Finale - sollte der zweifache Liga-Champion so weit kommen. Die Foxes gewannen jedenfalls mit dem Erfolg in Slowenien ihre jüngsten acht Auswärtsspiele allesamt. Am Sonntag (17.30 Uhr) duellieren sich die Südtiroler in der finalen Runde noch mit den Salzburgern, dabei geht es aber nur mehr ums Tanken von Selbstvertrauen.