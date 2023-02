„Krone“ vor Ort: „Sah die traurigsten Kinderaugen“

„So ein sinnloser Krieg im 21. Jahrhundert macht einfach wütend“ meinte der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler. Der Reinerlös kommt über die Aktion „Krone hilft“ in der Steiermark lebenden Waisenkindern aus der Ukraine zugute. Die beeindruckende Ausstellung kann noch bis 10. März 2023 in Graz am Merkur Campus besichtigt werden.