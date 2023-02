Gogl-Walli & Weißhaidinger LA-Sportler des Jahres!

In Topform zur Hallen-WM

Die Linzerin erzielte in der laufenden Hallen-Saison bereits herausragende Bestzeiten über 200 m und 400 m. Sie hofft, ihre Hochform auch bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5 März) zeigen zu können. Österreichs Leichtathletin des Jahres 2022 ist in der Frauen-Jahresbestenliste über 400 m mit ihrer bei den Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz aufgestellten persönlichen Bestzeit von 52,17 Sekunden die Sechstschnellste der 27 gemeldeten Teilnehmerinnen. Angeführt wird dieser Bewerb von der Holländerin Femke Bol, die am vergangenen Wochenende den 41 Jahre alten Weltrekord von Jarmila Kratochvilova (CZE/49,59) in Apeldoorn auf 49,26 verbessert hatte.