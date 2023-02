Karina Sarkissova: Die tanzende Pferdeflüsterin

Jetzt kennst du „Dancing Stars“ schon bald aus dem 360 Grad Winkel - vom Juroren-Pult aufs Tanzparkett. Wie fühlt sich dieser Wechsel für dich an?

Es ist natürlich etwas ganz anderes. Es war sehr schwierig für mich am Jury-Pult sitzen zu bleiben. Ich habe mir immer gewünscht, mich zu bewegen. Die Musik war so schön und ich hab immer unter dem Tisch mit den Beinen mitgemacht. Ich freue mich natürlich, dass ich mich jetzt bewegen kann und hoffe, dass es gut läuft.