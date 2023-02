Alexander Pointner: Der Überflieger mit Weitblick

„Krone“: Auf geht`s für uns in luftige Höhen: Welche Verbindung zwischen Fliegen und Tanzen gibt‘s für dich?

Alexander Pointner: Beim Fliegen muss man sich der Luft anpassen und beim Tanzen seiner Partnerin. Dieses Wechselspiel sehe ich als verbindendes Element. In der Luft, wie auch im Tanz, passiert machmal Unvorhersehbares. Wenn‘s in der Luft ein bisserl unruhig ist, dann wackeln wir im Flieger, wie du spürst.

Was findest du hier oben, was es am Boden nicht gibt?

Diesen Weitblick. Öfters ist es so kleinkariert da unten. Man kann hier oben richtig durchschnaufen, einen anderen Blickwinkel einnehmen und kurz einiges vergessen.