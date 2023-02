Detonationen und Luftabwehrfeuer im Iran

In der Nacht auf Freitag haben sich in der zentral-iranischen Stadt Karadsch mehrere Detonationen ereignet. Aufnahmen von Luftabwehrfeuer verbreiteten sich ebenfalls in den sozialen Medien. Laut der iranischen Führung hat es sich dabei lediglich um eine „nicht angekündigte“ Übung der Revolutionsgarden gehandelt. An dieser Version wird aber vielerorts gezweifelt, zumal sich in letzter Zeit mehrere Drohnenangriffe bzw. Sabotageakte auf wichtige militärische Infrastruktur ereignet haben.