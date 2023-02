Alko-Schneeschuhwanderer müssen die Suche zahlen

Am Donnerstag, um 19.10 Uhr, wurde die Polizei Windischgarsten und die Bergrettungsortsstellen Spital am Pyhrn und Windischgarsten zu einem Sucheinsatz auf die Wurzeralm, Gemeinde Spital am Pyhrn in Oberösterreich beordert. Zwei steirische Schneeschuhwanderer, die über die Hintersteineralm auf die Wurzeralm aufgestiegen waren, hatten sich nach einem Aufenthalt in einer Hütte, wieder an den Abstieg gemacht. Dabei verlor der Jüngere der beiden Wanderer, ein 30-Jähriger, aus dem Bezirk Liezen, eine Schuhsohle, woraufhin er allein den vermeintlich leichteren Weg über die Skipiste ins Tal wählte.