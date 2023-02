Beherzter Auftritt der ÖBV-Männer in Polen

Debüt für Kostic

Neben Brajkovic hatte auch der 17-jährige Aleksej Kostic seinen ersten Einsatz in der Männer-Auswahl des ÖBV. Er war der 25. Spieler, der in der elften Partie der Vorqualifikation (erste und zweite Runde, Anm.) für Österreich auflief. Wie jung Team Rot-Weiß-Rot aktuell ist, zeigte sich etwa daran, dass Mahalbasic mit fast 30 Länderspielen mehr in den Beinen in die Partie gegen Polen gegangen war als alle seine Teamkollegen gemeinsam.