Russland und Ukraine: Worüber denn verhandeln?

Die Frontlinie in der Ukraine hat sich in den letzten Monaten kaum verändert. Zwar führt Russland heftige und verlustreiche Angriffe in der Provinz Donezk durch, aber die russische Armee hat hier keine großen Geländegewinne machen können. Es ist aber das erklärte Kriegsziel Russlands, den gesamten Donbass zu „befreien“. In den nächsten Wochen ist eine Verstärkung der russischen Offensive zu erwarten, um auch den verbliebenen Rest der Region Donezk einzunehmen.