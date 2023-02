Freund starb an Corona: „Nicht meine Schuld!“

Grob fahrlässige Tötung

So einfach kann's aber nicht gehen. Denn der Frau wird vorsätzliche Gemeingefährdung und grob fahrlässige Tötung vorgeworfen, Delikte, die mit bis zu drei Jahren Haft bestraft und weit weg von einem „Bagatellfall“ sind! „Sie hatte einen positiven Test, hat einen Quarantänebescheid erhalten und ist in Kenntnis ihrer Infektion sowohl im Stiegenhaus ihres Wohnblocks als auch mit dem Taxi und bei einem Kaffeetreffen unterwegs gewesen“, bekräftigt Ankläger Heidinger. Zudem hätte sie dreimal ihren schwer krebskranken Nachbarn getroffen - der daraufhin am selben Virusstamm erkrankte und letztlich starb.