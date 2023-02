Prozess nach Corona-Tod: Kärntnerin droht Haft

Dezember 2021. Auch eine 53-jährige St. Veiterin wird neben Tausenden anderen Österreichern positiv auf Corona getestet und muss für zwei Wochen in Quarantäne. Sie wohnt in einem Mehrparteienhaus. Als Nachbarn bemerken, dass die Frau trotz Infektion weiter munter ohne Maske im Stiegenhaus unterwegs ist, schlagen sie Alarm. Doch für einen 69-Jährigen kommt das zu spät: Der Pensionist soll durch einen Kontakt in dem engen Stiegenhaus angesteckt worden sein. Er überlebt die Erkrankung nicht. Am 21. Jänner 2022 ist er an einer Globalinsuffizienz des Herzens und akutem Lungenversagen verstorben, beides laut Gutachten Covid-19-bedingt.