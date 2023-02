Shrinkflation: Hier wird bei der Größe geschummelt

Achten Sie auf den Kilopreis

Wie kann man sich vor trügerischen Packungsangaben am besten schützen? Unsere Leser empfehlen hier klar, auf den Kilopreis oder Literpreis zu schauen. So kann man Preise am besten miteinander vergleichen, ohne auf Tricks und Schummeleien der Packungsgrößen reinzufallen.