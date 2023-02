VKI deckte erneut dreiste Verpackungsschmähs auf

Auch in Deutschland erhielt Rama Negativ-Preis

Die Schrumpfkur sorgte auch schon im Nachbarland für Unmut. In Deutschland wurde Rama in der dort traditionellen runden Packung bei unveränderter Größe von 500 auf 400 Gramm reduziert, was dem Produkt in einer Abstimmung der Hamburger Verbraucherzentrale den Titel „Mogelpackung des Jahres 2022“ einbrachte.