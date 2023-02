Genmanipulation: Forscher bekam Visum für Hongkong

Er sei derzeit mit „Universitäten, wissenschaftlichen Forschungsorganisationen und Unternehmen“ in Kontakt, sagte He Jiankui am Dienstag in Peking. He hatte die Wissenschaftsgemeinschaft 2018 geschockt, als er die Geburt gentechnisch veränderter Zwillinge ankündigte. Ein drittes Kind mit verändertem Erbgut kam ein Jahr später zur Welt.