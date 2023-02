„Schokoladenfabrik“-Kind statt „fett“ nun „enorm“

Eingeschaltet in die Debatte hat sich überraschend Autor Salman Rushdie. In einem Tweet kritisierte der britisch-indische Schriftsteller die Entscheidung des Verlags. Der 1990 gestorbene Autor Dahl sei „kein Engel“ gewesen, schrieb Rushdie am Wochenende, doch der Verlag Puffin Books betreibe „absurde Zensur“ und solle sich schämen, so der in den USA lebende Autor, der im vergangenen Jahr nur knapp ein Attentat überlebte.