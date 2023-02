Österreicher vernachlässigen Grippe-Impfung stark

„Wir sehen momentan eine ähnliche Entwicklung wie nach der Schweinegrippe-Pandemie 2009“, sagte ÖVIH-Präsidentin Renée Gallo-Daniel. „Aufgrund einer anfänglichen Besorgnis steigt die Impfrate zuerst an, sinkt dann aber wieder stark, weil die Gefahr, die von der Krankheit ausgeht, als nicht mehr so relevant eingestuft wird.“ Das sei aber ein Trugschluss, wie auch dieser Winter wieder gezeigt habe, in dem die Influenza mit Vehemenz zurückgekommen sei.