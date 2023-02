Erneut Erdbeben in der Türkei registriert

Die Gemeinde Göksun liegt in der Provinz Kahramanmaras, die bereits von der Erdbebenkatastrophe vor zwölf Tagen im syrisch-türkischen Grenzgebiet betroffen ist. Wie berichtet, kamen bei den Erdbeben der Stärke 7,6 und 7,7 mindestens 46.000 Menschen ums Leben, davon mehr als 40.000 in der Türkei. Am Samstag konnten vereinzelt noch Überlebende aus den Trümmern gerettet werden.