Dramatische Suchaktion nach fünfjährigem Kind

Montag am frühen Nachmittag ist die Suchaktion bereits auf vollen Touren angelaufen. „Sofort nach dem Alarm haben wir alles in Bewegung gesetzt, um das Kind so rasch wie möglich aufzufinden“, so die Einsatzkräfte, die prompt und geistesgegenwärtig reagiert hatten. Bei dem kleinen Vermissten soll es sich um ein fünfjähriges Kind handeln, das unter Autismus leidet.