Schülern fehlt es an psychologischer Begleitung

Dreifach-Überforderung

Dass es auch vor Corona Bedarf an psychischer Begleitung von Schülern gegeben hat, hat die Landespolitik schon 2009 richtigerweise festgestellt - und eine Aufstockung der Schulsozialarbeit geplant.Seit 2013 verharrt man in OÖ aber im Status quo, obwohl die Anforderungen massiv gestiegen sind. Wenn die dringend nötigen Mittel für eine Verbesserung der Schulsozialarbeit nicht in die Hand genommen werden, führt das zu einer Dreifach-Belastung: Überfordert sind die Schüler, die (zu wenigen) Sozialarbeiter und die Lehrer, an denen die psychische Betreuung hängen bleibt.