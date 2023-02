Pensionistin geriet mit Hand in Kreissäge

Eine 74-Jährige aus Pischelsdorf am Engelbach war am Montag gegen 10.30 Uhr in der Nähe ihres Wohnhauses mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei geriet die Pensionistin beim Zuschneiden von Paletten mit der linken Hand in die Kreissäge. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber „Christophorus 14“ in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.