So viel Strom wie noch nie im Dezember importiert

Im vergangenen Dezember wurde hierzulande an einzelnen Tagen so viel Strom wie noch nie importiert. Am 21. Dezember erreichten die Importe mit 100,5 Gigawattstunden ein historisches Tageshoch, einen Tag später wurde mit 5551,6 Megawatt die bisher höchste Importleistung innerhalb von 15 Minuten verzeichnet.