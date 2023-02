Modernes Rätsel in historischem Schaubergwerk

Altes Schaubergwerk wiederbelebt

Die Teilnehmer können sich dabei in Mitarbeiter eines internationalen Energieunternehmens verwandeln und müssen in dieser Rolle in ein Bergwerk abtauchen und dort unzählige Rätsel lösen, um ihren Weg zurück ans Tageslicht zu finden. Dass das Setting des Spiels so realistisch wirkt, ist kein Zufall: Knappen aus dem weststeirischen Kohlerevier haben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Schaubergwerk im heutigen Universalmuseum Joanneum errichtet. Einige Jahre war es im Dornröschenschlaf, nun wird es als sogenannter Escape Room wiederbelebt.