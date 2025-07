Im Herbst wird’s bei den Kindergartenplätzen eng

Eine nicht alltägliche Allianz formierte sich am Mittwoch. FPÖ-Landesrat Stefan Hermann und ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner, beide in ihren Ressorts für Kinderbildung zuständig, schlugen gemeinsam Alarm: Im Herbst wird es eng mit den Kindergartenplätzen in Graz. „Erstmals wird es Eltern geben, die keine Betreuung finden“, warnt Hohensinner, „die Mittel gibt es zwar, aber sie verschwinden im allgemeinen Budget der Stadt Graz“, ergänzt Hermann.

Betreuungsquote ist in Graz gesunken

Die Hauptgründe für die drohende Misere: die Reduktion der Gruppengrößen und fehlende Mittel aus der Zukunftsmilliarde des Bundes. Die Auswirkungen zeigen sich schon jetzt. 2018 lag die Betreuungsquote in der Landeshauptstadt noch bei 98,8 Prozent, heuer ist sie auf unter 90 Prozent gesunken.