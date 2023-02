Drei Menschen aus Trümmern in Antakaya gerettet

Zwölf Tage nach den Beben in der türkisch-syrischen Grenzregion werden weiterhin zahlreiche Menschen vermisst. Laut offiziellen Angaben kamen mehr als 46.000 Menschen ums Leben, 40.642 in der Türkei und 5900 in Syrien, wo die Zahl jedoch nur unregelmäßig aktualisiert wird. Allein in der Türkei wurden laut Behördenangaben rund 264.000 Wohnungen zerstört.