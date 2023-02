Zweigestirn für theatrale Innovationen

Motto 2023: Liebe in Zeiten der Krise

Nach den drei schwierigen Pandemiejahren bietet das Kosmos 2023 ein vermeintlich versöhnliches Motto: „Liebe in Zeiten der Krise“. Ganz so einfach machen es sich Dragaschnig und Jagg aber nie: „Es geht auch um Vertrauen, Macht und eine Position gegen die Kälte unserer Gesellschaft. Was könnte sich da mehr eignen als Liebe?“, so die beiden Theatermacher.